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Захаренко Роман Петрович

Место рождения

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Захаренко Пётр Михеевич

Мать: Захаренко Маланья Герасимовна

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
18.01.1904 ст.

Жена: Захаренко Анастасия Сидоровна

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1904 ст.

Дочь: Гультяева Анна Романовна

Мать ребёнка: Захаренко Анастасия Сидоровна

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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