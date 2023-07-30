Захаренко Роман Петрович
Место рожденияСамодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
18.01.1904 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1904 ст.
Дочь: Гультяева Анна Романовна
Мать ребёнка: Захаренко Анастасия Сидоровна
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно