Проскурякова Феврония
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778 или 1785
Сын: Проскуряков Федор Антипович
Отец ребёнка: Проскуряков Антип Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Проскуряков Михаил Антипович
Отец ребёнка: Проскуряков Антип Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно