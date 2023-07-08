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Проскурякова Феврония

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 или 1763 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778 или 1785

Сын: Проскуряков Федор Антипович

Отец ребёнка: Проскуряков Антип Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Проскуряков Михаил Антипович

Отец ребёнка: Проскуряков Антип Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Антип Григорьевич

Смерть
Неизвестно