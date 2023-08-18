Багрецова Василиса (Васса) Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрецова Василиса (Васса) Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кропачева Палагея Лазаревна

Отец ребёнка: Багрецов Лазарь Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багрецова Александра Лазаревна

Отец ребёнка: Багрецов Лазарь Дорофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багрецов Лазарь Дорофеевич

Смерть
Неизвестно
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