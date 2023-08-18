Багрецова Василиса (Васса) Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кропачева Палагея Лазаревна
Отец ребёнка: Багрецов Лазарь Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багрецова Александра Лазаревна
Отец ребёнка: Багрецов Лазарь Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно