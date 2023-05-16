Беспалов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1964
Сын: Беспалов Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Беспалова Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беспалова Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Беспалова Антонина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно