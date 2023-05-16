Беспалов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1964

Сын: Беспалов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Беспалова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Беспалова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Беспалова Антонина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно