Ямалайнен Тойво Абрамович
Место рождения
Дата рождения27.11.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1908
Бракосочетание
28.03.1932
Рождение ребёнка
30.01.1933
Дочь: (Ямалайнен) Тойвовна
Мать ребёнка: Ямалайнен (Саволайнен) Айно Андреевна
Рождение ребёнка
07.07.1935
Дочь: (Ямалайнен) Мартта Тойвовна
Мать ребёнка: Ямалайнен (Саволайнен) Айно Андреевна
Смерть
Неизвестно