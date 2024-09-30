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Ямалайнен Тойво Абрамович

Место рождения

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

27.11.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1908

Отец: Ямалайнен Абрам Генрихович

Мать: Ямалайнен (Пейкалайнен) Ева Семеновна

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
28.03.1932

Жена: Ямалайнен (Саволайнен) Айно Андреевна

Рождение ребёнка
30.01.1933

Дочь: (Ямалайнен) Тойвовна

Мать ребёнка: Ямалайнен (Саволайнен) Айно Андреевна

Рождение ребёнка
07.07.1935

Дочь: (Ямалайнен) Мартта Тойвовна

Мать ребёнка: Ямалайнен (Саволайнен) Айно Андреевна

Смерть
Неизвестно

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