Куранова Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.03.1890 ст.
Дата смерти05.06.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1890 ст.
Отец: не указан
Восприемники: казак Иван Константинович Абальянин и казачка девица Анастасия Федоровна Абальянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 18 номер 36
Смерть
05.06.1891 ст.
Умерла вдовы казака Пелагеи Константиновны Курановой дочь Матрена Ивановна от острого воспаления легких в возрасте 1 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-7 файл 28 номер 43