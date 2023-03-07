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Куранова Матрона Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.03.1890 ст.

Дата смерти

05.06.1891 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1890 ст.

Отец: не указан

Мать: Куранова Пелагея Константиновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Иван Константинович Абальянин и казачка девица Анастасия Федоровна Абальянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 18 номер 36
Смерть
05.06.1891 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла вдовы казака Пелагеи Константиновны Курановой дочь Матрена Ивановна от острого воспаления легких в возрасте 1 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-7 файл 28 номер 43
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