Чумаков Тихон Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаков Тихон Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

07.09.1898 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Чумаков Михаил Матвеевич

Мать: не указана

Смерть
07.09.1898 ст.
Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: от горла
Похороны
08.09.1898 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
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