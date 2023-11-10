Чумаков Тихон Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти07.09.1898 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Чумаков Михаил Матвеевич
Мать: не указана
Смерть
07.09.1898 ст.
Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: от горла
Похороны
08.09.1898 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан