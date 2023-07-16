Юринова Евдокия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова Евдокия Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1899 ст.

Сын: Юринов Макар Филиппович

Отец ребёнка: Юринов Филипп Степанович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1901 ст.

Сын: Юринов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Юринов Филипп Степанович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Филипп Степанович

Смерть
Неизвестно