Юринова Евдокия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1899 ст.
Отец ребёнка: Юринов Филипп Степанович
Рождение ребёнка
04.12.1901 ст.
Сын: Юринов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Юринов Филипп Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно