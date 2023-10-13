Воинова Ефросиния Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинова Ефросиния Авксентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1852

Дочь: Воинова Марфа Иосифовна

Отец ребёнка: Воинов Иосиф Макарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воинова Феодосия Иосифовна

Отец ребёнка: Воинов Иосиф Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Иосиф Макарович

Смерть
Неизвестно
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