Румянцев Борис Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1898
Дата смертиПосле 1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1970