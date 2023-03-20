Румянцев Борис Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Борис Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1898

Дата смерти

После 1970

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1898

Отец: Румянцев Федор Алексеевич

Мать: Румянцева Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
После 1970
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