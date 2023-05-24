Усынина Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усынина Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1912 ст.

Дочь: Усынина Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Усынин Николай Лукич

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усынин Николай Лукич

Смерть
Неизвестно