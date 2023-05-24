Усынина Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1912 ст.
Дочь: Усынина Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Усынин Николай Лукич
Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усынин Николай Лукич
Смерть
Неизвестно