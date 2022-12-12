Захарова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Захаров Матвей Семионович

Отец ребёнка: Захаров Семион Федотович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Стефанида Семионовна

Отец ребёнка: Захаров Семион Федотович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Захаров Сергей Семионович

Отец ребёнка: Захаров Семион Федотович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Захаров Андрей Семионович

Отец ребёнка: Захаров Семион Федотович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Семион Федотович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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