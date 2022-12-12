Захарова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Захаров Матвей Семионович
Отец ребёнка: Захаров Семион Федотович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Стефанида Семионовна
Отец ребёнка: Захаров Семион Федотович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Захаров Сергей Семионович
Отец ребёнка: Захаров Семион Федотович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Захаров Андрей Семионович
Отец ребёнка: Захаров Семион Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно