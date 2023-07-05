Бегун Евпраксия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Бегун Евтихий Иосифович
Рождение ребёнка
С 1877 по 1893
Отец ребёнка: Бегун Евтихий Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Бегун Евтихий Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Бегун Евтихий Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Бегун Евстафий Евтихиевич
Отец ребёнка: Бегун Евтихий Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Бегун Константин Евтихиевич
Отец ребёнка: Бегун Евтихий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно