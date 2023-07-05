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Бегун Евпраксия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Бегун Георгий Евтихиевич

Отец ребёнка: Бегун Евтихий Иосифович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
С 1877 по 1893

Сын: Бегун Никифор Евтихиевич

Отец ребёнка: Бегун Евтихий Иосифович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Бегун Марк ? Евтихиевич

Отец ребёнка: Бегун Евтихий Иосифович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Бегун Трофим Евтихиевич

Отец ребёнка: Бегун Евтихий Иосифович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Бегун Евстафий Евтихиевич

Отец ребёнка: Бегун Евтихий Иосифович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Бегун Константин Евтихиевич

Отец ребёнка: Бегун Евтихий Иосифович

Мокрое, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегун Евтихий Иосифович

Смерть
Неизвестно