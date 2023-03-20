Буртовская Надежда Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
09.01.1897
Сын: Буртовский Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Буртовский Артемий Иванов
Рождение ребёнка
21.06.1900
Дочь: Ольга Артемьевна
Отец ребёнка: Буртовский Артемий Иванов
Рождение ребёнка
28.09.1902
Сын: Буртовский Петр Артемьевич
Отец ребёнка: Буртовский Артемий Иванов
Рождение ребёнка
17.10.1904
Дочь: Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Буртовский Артемий Иванов
Рождение ребёнка
06.06.1907
Дочь: Коллина Антонина Артемьевна
Отец ребёнка: Буртовский Артемий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно