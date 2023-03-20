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Буртовская Надежда Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Смирнов Николай Тимофеевич

Мать: Смирнова Устина Гаврилова

Рождение ребёнка
09.01.1897

Сын: Буртовский Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Буртовский Артемий Иванов

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1900

Дочь: Ольга Артемьевна

Отец ребёнка: Буртовский Артемий Иванов

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1902

Сын: Буртовский Петр Артемьевич

Отец ребёнка: Буртовский Артемий Иванов

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.10.1904

Дочь: Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Буртовский Артемий Иванов

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.06.1907

Дочь: Коллина Антонина Артемьевна

Отец ребёнка: Буртовский Артемий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буртовский Артемий Иванов

Смерть
Неизвестно
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