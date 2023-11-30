Самойлова (Маркушина) Анисья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Маркушина) Анисья Алексеевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.01.1872

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1872

Отец: Клюкин-Маркушин Алексей Степанович

Мать: Клюкина-Маркушина Анастасия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
31.05.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Елена (Ольга) Ивановна Маркушина
Восприемник
28.06.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Григорий Александрович Романов
Бракосочетание
04.10.1891

Муж: Самойлов Иван Михайлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: Самойлов и Сыромятников По невесте: Калинин и Носков
Рождение ребёнка
17.07.1892

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1893

Сын: Самойлов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.04.1895

Сын: Самойлов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Чекменева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1901

Сын: Самойлов Иван Иванович

Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.05.1903

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1905

Сын: Самойлов Борис Иванович

Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1907

Сын: Самойлов Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1909

Сын: Самойлов Василий Иванович

Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1911

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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