Самойлова (Маркушина) Анисья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.01.1872
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1872
Восприемник
31.05.1890
Елена (Ольга) Ивановна Маркушина
Восприемник
28.06.1891
Григорий Александрович Романов
Бракосочетание
04.10.1891
Поручители по жениху: Самойлов и Сыромятников По невесте: Калинин и Носков
Рождение ребёнка
17.07.1892
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
10.07.1893
Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.04.1895
Сын: Самойлов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Чекменева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
13.04.1901
Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
27.05.1903
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
05.08.1905
Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
15.03.1907
Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
22.03.1909
Сын: Самойлов Василий Иванович
Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
04.05.1911
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Самойлов Иван Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920