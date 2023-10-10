Хохлов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения19.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1889
Крещение
20.08.1889
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: Сергей Федорович Луковников и уволенного в запас армии рядового Константина Егоровича Мтирофнова жена Елизавета Митрофановна
Рождение ребёнка
04.12.1908
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Хохлова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
11.04.1912
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Хохлова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Хохлова Наталья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно