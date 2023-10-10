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Хохлов Иван Иванович

Место рождения

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1889

Отец: Хохлов Иван Гаврилович

Мать: Хохлова Евдокия Осиповна Онисимовна?

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
20.08.1889
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: Сергей Федорович Луковников и уволенного в запас армии рядового Константина Егоровича Мтирофнова жена Елизавета Митрофановна
Рождение ребёнка
04.12.1908

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Хохлова Наталья Матвеевна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.04.1912

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Хохлова Наталья Матвеевна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Хохлов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Хохлова Наталья Матвеевна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Наталья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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