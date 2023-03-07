Медвѣдевъ Александръ
Место рождения
Дата рождения1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Медведевъ Григорій
Мать: Медведева Ефросинья
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Медведева Авдотья
Рождение ребёнка
1854
Сын: Медвѣдевъ Григорій
Мать ребёнка: Медведева Авдотья
Рождение ребёнка
1857
Сын: Медвѣдевъ Герасимъ
Мать ребёнка: Медведева Авдотья
Рождение ребёнка
1859
Сын: Медвѣдевъ Алексѣй
Мать ребёнка: Медведева Авдотья
Рождение ребёнка
01.04.1861
Сын: Медвѣдевъ Евфимій
Мать ребёнка: Медведева Авдотья
Рождение ребёнка
09.12.1869
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Медведева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавѣта
Мать ребёнка: Медведева Авдотья