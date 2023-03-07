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Медвѣдевъ Александръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Медведевъ Григорій

Мать: Медведева Ефросинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Медведева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Медвѣдевъ Григорій

Мать ребёнка: Медведева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Медвѣдевъ Герасимъ

Мать ребёнка: Медведева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Медвѣдевъ Алексѣй

Мать ребёнка: Медведева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1861

Сын: Медвѣдевъ Евфимій

Мать ребёнка: Медведева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1869

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Медведева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавѣта

Мать ребёнка: Медведева Авдотья

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