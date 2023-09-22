Титинькина (...) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1836 и 1838
Рождение ребёнка
13.08.1843 ст.
Отец ребёнка: Титинькин Власий Васильевич
Рождение ребёнка
1845 или 1846
Отец ребёнка: Титинькин Власий Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Власовна
Отец ребёнка: Титинькин Власий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно