Титинькина (...) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитинькина (...) Дарья Михайловна

Титинькина (...) Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 или 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1836 и 1838

Муж: Титинькин Власий Васильевич

Рождение ребёнка
13.08.1843 ст.

Сын: Титинькин Иван Власов

Отец ребёнка: Титинькин Власий Васильевич

Поздняково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1845 или 1846

Сын: Титинькин Пётр Власов

Отец ребёнка: Титинькин Власий Васильевич

Поздняково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Власовна

Отец ребёнка: Титинькин Власий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Поздняково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close