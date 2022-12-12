Боровикова (Бокова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровикова (Бокова) Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1980

Отец: не указан

Мать: Бокова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
20.07.2006

Дочь: Боровикова Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Боровиков Евгений Николаевич

г. Северск Томской области
Рождение ребёнка
30.03.2013

Сын: Боровиков Макар Николаевич

Отец ребёнка: Боровиков Евгений Николаевич

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Евгений Николаевич

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