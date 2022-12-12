Боровикова (Бокова) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1980
Отец: не указан
Рождение ребёнка
20.07.2006
Дочь: Боровикова Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Боровиков Евгений Николаевич
г. Северск Томской области
Рождение ребёнка
30.03.2013
Сын: Боровиков Макар Николаевич
Отец ребёнка: Боровиков Евгений Николаевич
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно