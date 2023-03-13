Сударчикова (Базлова) Александра
Место рожденияПокровка
Дата рождения23.05.1907
Дата смерти30.08.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Покровка
Рождение ребёнка
12.10.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сударчиковъ Федоръ
Смерть
30.08.1990