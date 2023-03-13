Сударчикова (Базлова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Базлова) Александра

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Место рождения

Покровка

Дата рождения

23.05.1907

Дата смерти

30.08.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка
Рождение ребёнка
12.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сударчиковъ Федоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сударчиковъ Федоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сударчиковъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сударчиковъ Федоръ

Смерть
30.08.1990
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