Кутянина (Сычева) Анастасія
Место рожденияАлександровка
Дата рождения01.11.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1860
Отец: Сычевъ Ѳеодоръ
Мать: Сычева Ирина
Александровка
Рождение ребёнка
14.05.1880
Сын: Кутянинъ Петръ
Отец ребёнка: Кутянинъ Григорій
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Щипакина Фекла
Отец ребёнка: Кутянинъ Григорій
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Латышева Ирина
Отец ребёнка: Кутянинъ Григорій
Рождение ребёнка
02.05.1890
Сын: Кутянинъ Иванъ
Отец ребёнка: Кутянинъ Григорій
Рождение ребёнка
10.08.1893
Сын: Кутянинъ Георгий
Отец ребёнка: Кутянинъ Григорій
Александровка
Рождение ребёнка
06.04.1896
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кутянинъ Григорій
Рождение ребёнка
01.06.1901
Сын: Кутянинъ Петръ
Отец ребёнка: Кутянинъ Григорій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутянинъ Григорій