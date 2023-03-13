Кутянина (Сычева) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутянина (Сычева) Анастасія

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

01.11.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1860

Отец: Сычевъ Ѳеодоръ

Мать: Сычева Ирина

Александровка
Рождение ребёнка
14.05.1880

Сын: Кутянинъ Петръ

Отец ребёнка: Кутянинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Щипакина Фекла

Отец ребёнка: Кутянинъ Григорій

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Латышева Ирина

Отец ребёнка: Кутянинъ Григорій

Рождение ребёнка
02.05.1890

Сын: Кутянинъ Иванъ

Отец ребёнка: Кутянинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1893

Сын: Кутянинъ Георгий

Отец ребёнка: Кутянинъ Григорій

Александровка
Рождение ребёнка
06.04.1896

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кутянинъ Григорій

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1901

Сын: Кутянинъ Петръ

Отец ребёнка: Кутянинъ Григорій

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутянинъ Григорій

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