Александра Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Михеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1820

Дочь: Устиния Андреева

Отец ребёнка: Калиненков Андрей Васильев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1824

Сын: Калиненков Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Калиненков Андрей Васильев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калиненков Андрей Васильев

Смерть
Неизвестно
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