Александра Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1820
Дочь: Устиния Андреева
Отец ребёнка: Калиненков Андрей Васильев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1824
Отец ребёнка: Калиненков Андрей Васильев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно