Попова (Войтишко) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Войтишко) Тамара Ивановна

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Место рождения

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан

Дата рождения

23.04.1939

Дата смерти

24.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1939

Отец: Войтишко Иван Севастьянович

Мать: Войтишко Галина Сергеевна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
26.07.1959

Дочь: Горб Галина Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
12.04.1961

Дочь: Скольченкова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
20.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
13.06.1974

Дочь: Ковалева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Григорьевич

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Григорьевич

Смерть
24.11.2005
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