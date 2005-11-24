Попова (Войтишко) Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.04.1939
Дата смерти24.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1939
Рождение ребёнка
26.07.1959
Дочь: Горб Галина Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
12.04.1961
Дочь: Скольченкова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
20.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
13.06.1974
Дочь: Ковалева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Григорьевич
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.2005