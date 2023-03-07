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Акулова Ксения Гаврилина

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
13.02.1894

Муж: Акулов (однодворец) Иван Федорович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1899

Сын: Акулов (однодворец) Николай Иванович

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Иван Федорович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1903

Сын: Акулов (однодворец) Федор Иванович

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Иван Федорович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1906

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Иван Федорович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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