Акулова Ксения Гаврилина
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1894
Рождение ребёнка
05.05.1899
Сын: Акулов (однодворец) Николай Иванович
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.07.1903
Сын: Акулов (однодворец) Федор Иванович
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.02.1906
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Иван Федорович
Смерть
Неизвестно