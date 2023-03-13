Сычева Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева Евдокия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1907

Сын: Сычевъ Николай

Отец ребёнка: Сычевъ Семенъ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1911

Сын: Сычевъ Василий

Отец ребёнка: Сычевъ Семенъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
09.06.1912

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Сычевъ Семенъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
01.03.1915

Дочь: Сычева Евдокия

Отец ребёнка: Сычевъ Семенъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
21.05.1916

Дочь: Сычева Александра Клавдия

Отец ребёнка: Сычевъ Семенъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычевъ Григорий

Отец ребёнка: Сычевъ Семенъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычевъ Семенъ

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