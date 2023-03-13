Сычева Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1907
Сын: Сычевъ Николай
Отец ребёнка: Сычевъ Семенъ
Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1911
Сын: Сычевъ Василий
Отец ребёнка: Сычевъ Семенъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
09.06.1912
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Сычевъ Семенъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
01.03.1915
Дочь: Сычева Евдокия
Отец ребёнка: Сычевъ Семенъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
21.05.1916
Дочь: Сычева Александра Клавдия
Отец ребёнка: Сычевъ Семенъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сычевъ Григорий
Отец ребёнка: Сычевъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сычевъ Семенъ