Суровцева (Кузнецова) Аполинария Дмитриевна (т.Поля)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Кузнецов Дмитрий Осипович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2001