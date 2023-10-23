Суровцева (Кузнецова) Аполинария Дмитриевна (т.Поля) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуровцева (Кузнецова) Аполинария Дмитриевна (т.Поля)

Суровцева (Кузнецова) Аполинария Дмитриевна (т.Поля)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Кузнецов Дмитрий Осипович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close