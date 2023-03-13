Миногина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1888
Сын: Миногинъ Александръ
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Рождение ребёнка
13.11.1890
Сын: Миногинъ Романъ
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Рождение ребёнка
21.02.1894
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Рождение ребёнка
18.11.1896
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миногинъ Степанъ