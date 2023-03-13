Миногина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1888

Сын: Миногинъ Александръ

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1890

Сын: Миногинъ Романъ

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1894

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1896

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Степанъ

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