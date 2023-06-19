Спирин Степан Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 22.10.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.10.1811
Отец: Спирин Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Асоскова Ольга Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Морозова Анастасия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1845
Дочь: Спирина Ирина Степановна
Мать ребёнка: Спирина Анисия Сергеевна
Рождение ребёнка
15.12.1852
Мать ребёнка: Спирина Анисия Сергеевна
Рождение ребёнка
16.07.1854
Сын: Спирин Василий Степанович
Мать ребёнка: Спирина Анисия Сергеевна
Рождение ребёнка
28.10.1856
Мать ребёнка: Спирина Анисия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спирина Анисия Сергеевна
Смерть
Неизвестно