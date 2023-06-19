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Спирин Степан Никифорович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 22.10.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.10.1811

Отец: Спирин Никифор Кузьмич

Мать: Спирина Пелагея Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Асоскова Ольга Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Морозова Анастасия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1845

Дочь: Спирина Ирина Степановна

Мать ребёнка: Спирина Анисия Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.12.1852

Сын: Спирин Иван Степанович

Мать ребёнка: Спирина Анисия Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1854

Сын: Спирин Василий Степанович

Мать ребёнка: Спирина Анисия Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.10.1856

Сын: Спирин Степан Степанович

Мать ребёнка: Спирина Анисия Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина Анисия Сергеевна

Смерть
Неизвестно