Морозова (Спирина) Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Спирин Степан Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1856
Рождение ребёнка
25.04.1857
Сын: Морозов Степан Варфоломеевич
Отец ребёнка: Морозов Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1860
Сын: Морозов Гавриил Варфоломеевич
Отец ребёнка: Морозов Варфоломей Иванович
Смерть
Неизвестно