Морозова (Спирина) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Спирина) Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Спирин Степан Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1856

Муж: Морозов Варфоломей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.04.1857

Сын: Морозов Степан Варфоломеевич

Отец ребёнка: Морозов Варфоломей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1860

Сын: Морозов Гавриил Варфоломеевич

Отец ребёнка: Морозов Варфоломей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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