Кончев Александр
Место рожденияд.Новосёлок Перемышльского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кончев Александр Петров
Мать: скрыто настройками приватности
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кончев Герасим Александрович
Мать ребёнка: ?
Калужская обл., Бабынинский р-н, Антопьевский с/с, д. Новоселки
Смерть
Неизвестно