Кончев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кончев Александр

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Место рождения

д.Новосёлок Перемышльского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кончев Александр Петров

Мать: скрыто настройками приватности

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кончев Герасим Александрович

Мать ребёнка: ?

Калужская обл., Бабынинский р-н, Антопьевский с/с, д. Новоселки
Смерть
Неизвестно
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