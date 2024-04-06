Скляр (Балюра) Параскева Михайловна 2Я Жена
Место рожденияУкраина,Полтавская губерния, м. Хмелово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скляр Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1918
Дочь: (Скляр) Мария Петровсна
Отец ребёнка: Скляр Петр Иванович
Смерть
Неизвестно