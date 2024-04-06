Скляр (Балюра) Параскева Михайловна 2Я Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скляр (Балюра) Параскева Михайловна 2Я Жена

Место рождения

Украина,Полтавская губерния, м. Хмелово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скляр Петр Иванович

Рождение ребёнка
09.09.1918

Дочь: (Скляр) Мария Петровсна

Отец ребёнка: Скляр Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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