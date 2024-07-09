Иван Залымов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Залымов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева (Залымова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Залымова (Русинова) Антонина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Залымова (Русинова) Антонина Филипповна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Залымов Александр Иванович
Мать ребёнка: Залымова (Русинова) Антонина Филипповна
Развод
Около 1932
Смерть
Неизвестно