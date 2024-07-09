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Иван Залымов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Залымов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева (Залымова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Залымова (Русинова) Антонина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залымов Василий Иванович

Мать ребёнка: Залымова (Русинова) Антонина Филипповна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Залымов Александр Иванович

Мать ребёнка: Залымова (Русинова) Антонина Филипповна

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Развод
Около 1932

Жена: Залымова (Русинова) Антонина Филипповна

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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