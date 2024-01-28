Маслова Анна Мефодьевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Рождение ребёнка
13.03.1876
Сын: Кожин Степан Христофорович
Отец ребёнка: Маслов Христофор Степанович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Маслов Иван Христофорович
Отец ребёнка: Маслов Христофор Степанович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Маслова) Ирина Христофоровна
Отец ребёнка: Маслов Христофор Степанович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Маслов Николай Христофорович
Отец ребёнка: Маслов Христофор Степанович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Маслова) Наталья Христофоровна
Отец ребёнка: Маслов Христофор Степанович
Смерть
Неизвестно