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Маслова Анна Мефодьевна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Христофор Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Рождение ребёнка
13.03.1876

Сын: Кожин Степан Христофорович

Отец ребёнка: Маслов Христофор Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Маслов Иван Христофорович

Отец ребёнка: Маслов Христофор Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Маслова) Ирина Христофоровна

Отец ребёнка: Маслов Христофор Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Маслов Николай Христофорович

Отец ребёнка: Маслов Христофор Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Маслова) Наталья Христофоровна

Отец ребёнка: Маслов Христофор Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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