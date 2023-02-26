Надежда Никитина
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1812
Дата смерти20.06.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.10.1830
Муж: Рогов Николай Ефимов
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
10.03.1834
Отец ребёнка: Рогов Николай Ефимов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1835
Отец ребёнка: Рогов Николай Ефимов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1840
Дочь: Феврония Николаева
Отец ребёнка: Рогов Николай Ефимов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Рогов Николай Ефимов
Рождение ребёнка
12.07.1842
Дочь: Надежда Николаева
Отец ребёнка: Рогов Николай Ефимов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1844
Сын: Григорий Николаев
Отец ребёнка: Рогов Николай Ефимов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1846
Сын: Андрей Николаев
Отец ребёнка: Рогов Николай Ефимов
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
20.06.1848
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия