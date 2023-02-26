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Надежда Никитина

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1812

Дата смерти

20.06.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.10.1830

Муж: Рогов Николай Ефимов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
10.03.1834

Сын: Рогов Алексей Николаев

Отец ребёнка: Рогов Николай Ефимов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1835

Сын: Рогов Николай Николаев

Отец ребёнка: Рогов Николай Ефимов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1840

Дочь: Феврония Николаева

Отец ребёнка: Рогов Николай Ефимов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Рогов Николай Ефимов

Рождение ребёнка
12.07.1842

Дочь: Надежда Николаева

Отец ребёнка: Рогов Николай Ефимов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1844

Сын: Григорий Николаев

Отец ребёнка: Рогов Николай Ефимов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1846

Сын: Андрей Николаев

Отец ребёнка: Рогов Николай Ефимов

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
20.06.1848
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия
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