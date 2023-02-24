Пивкин Егор (Георгий) Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивкин Егор (Георгий) Никитич

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Место рождения

с. Губашево Хвалынский уезд Саратовская губерния

Дата рождения

1878

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Пивкин Никита Агапов

Мать: Пивкина Анна Гордеевна

с. Губашево Хвалынский уезд Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1900

Сын: Пивкин Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Пивкина Татьяна Ерастовна

с.Губашево Хвалынский уезд Саратовская губерния
Смерть
1961
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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