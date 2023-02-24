Пивкин Егор (Георгий) Никитич
Место рожденияс. Губашево Хвалынский уезд Саратовская губерния
Дата рождения1878
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Пивкин Никита Агапов
Мать: Пивкина Анна Гордеевна
с. Губашево Хвалынский уезд Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1900
Мать ребёнка: Пивкина Татьяна Ерастовна
с.Губашево Хвалынский уезд Саратовская губерния
Смерть
1961
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область