Виноградов Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1937
Дата смерти25.02.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1962
Сын: Виноградов Павел Вячеславович
Мать ребёнка: Виноградова (Дресвянкина) Римма Алексеевна
Рождение ребёнка
18.03.1966
Сын: Виноградов Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Виноградова (Дресвянкина) Римма Алексеевна
Рождение ребёнка
08.03.1973
Сын: Виноградов Иван Вячеславович
Мать ребёнка: Виноградова (Дресвянкина) Римма Алексеевна
Смерть
25.02.1996