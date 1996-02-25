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Виноградов Вячеслав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1937

Дата смерти

25.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова (Дресвянкина) Римма Алексеевна

Рождение ребёнка
17.10.1962

Сын: Виноградов Павел Вячеславович

Мать ребёнка: Виноградова (Дресвянкина) Римма Алексеевна

Рождение ребёнка
18.03.1966

Сын: Виноградов Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Виноградова (Дресвянкина) Римма Алексеевна

Рождение ребёнка
08.03.1973

Сын: Виноградов Иван Вячеславович

Мать ребёнка: Виноградова (Дресвянкина) Римма Алексеевна

Смерть
25.02.1996

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