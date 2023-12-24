Пустовит Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1960
Отец: не указан
Мать: Махиня Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пустовит Анатолий
Рождение ребёнка
26.05.1983
Сын: Пустовит Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Пустовит Анатолий
Рождение ребёнка
23.06.1987
Сын: Пустовит Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: не указан