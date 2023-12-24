Пустовит Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовит Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1960

Отец: не указан

Мать: Махиня Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пустовит Анатолий

Рождение ребёнка
26.05.1983

Сын: Пустовит Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Пустовит Анатолий

Рождение ребёнка
23.06.1987

Сын: Пустовит Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

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