Колосова Гликерия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Колосов Герасим Лазаревич
Отец ребёнка: Колосов Лазарь Сысоевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Колосов Лазарь Сысоевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Незнахина Катерина Лазаревна
Отец ребёнка: Колосов Лазарь Сысоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно