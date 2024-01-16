Колосова Гликерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Гликерия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Колосов Герасим Лазаревич

Отец ребёнка: Колосов Лазарь Сысоевич

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Колосов Лука Лазаревич

Отец ребёнка: Колосов Лазарь Сысоевич

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Незнахина Катерина Лазаревна

Отец ребёнка: Колосов Лазарь Сысоевич

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Лазарь Сысоевич

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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