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Баширова Елена Узбековна
Баширова Елена Узбековна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Пол
Женский
Отец
Баширов Узбек Рустямович (Рустямбеков)
1925 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Баширов Узбек Рустямович (Рустямбеков)
Мать: не указана
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