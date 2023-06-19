Сельнихина (Курицина) Федора Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сельнихина (Курицина) Федора Парфеновна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Курицин Парфен Дмитриевич

Мать: Курицина Парасковья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 79 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Сельнихина Матрена Прокопьевна

Отец ребёнка: Сельнихина Прокопий Савич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сельнихина Прокопий Савич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Смерть
Неизвестно