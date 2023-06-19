Сельнихина (Курицина) Федора Парфеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 79 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Сельнихина Матрена Прокопьевна
Отец ребёнка: Сельнихина Прокопий Савич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Смерть
Неизвестно