Екатерина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1862
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Франтова Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
15.07.1872
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
01.06.1875
Дочь: Тихомирова Ольга Никитична
Отец ребёнка: Никита Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Петров
Смерть
Неизвестно