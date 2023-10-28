Екатерина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1862

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Никита Петров

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Франтова Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Никита Петров

Рождение ребёнка
15.07.1872

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Никита Петров

Рождение ребёнка
01.06.1875

Дочь: Тихомирова Ольга Никитична

Отец ребёнка: Никита Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Петров

Смерть
Неизвестно
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