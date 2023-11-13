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Власова Евгения Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1887

Отец: Пряников Кузьма Тихонович

Мать: Пряникова Екатерина Зотовна

Рождение ребёнка
14.09.1910

Дочь: Власова Анна Петровна

Отец ребёнка: Власов Петр Варламович

Рождение ребёнка
16.01.1913

Сын: Власов Иван Петрович

Отец ребёнка: Власов Петр Варламович

Рождение ребёнка
14.08.1915

Сын: Власов Александр Петрович

Отец ребёнка: Власов Петр Варламович

Рождение ребёнка
24.02.1918

Сын: Власов Николай Петрович

Отец ребёнка: Власов Петр Варламович

Рождение ребёнка
22.08.1922

Сын: Власов Александр Петрович

Отец ребёнка: Власов Петр Варламович

Рождение ребёнка
22.08.1922

Дочь: Власова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Власов Петр Варламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Петр Варламович

Смерть
Неизвестно
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