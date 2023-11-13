Власова Евгения Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1887
Рождение ребёнка
14.09.1910
Дочь: Власова Анна Петровна
Отец ребёнка: Власов Петр Варламович
Рождение ребёнка
16.01.1913
Сын: Власов Иван Петрович
Отец ребёнка: Власов Петр Варламович
Рождение ребёнка
14.08.1915
Сын: Власов Александр Петрович
Отец ребёнка: Власов Петр Варламович
Рождение ребёнка
24.02.1918
Отец ребёнка: Власов Петр Варламович
Рождение ребёнка
22.08.1922
Сын: Власов Александр Петрович
Отец ребёнка: Власов Петр Варламович
Рождение ребёнка
22.08.1922
Дочь: Власова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Власов Петр Варламович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно