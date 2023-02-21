Рямо Виталий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рямо Виталий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1984

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1984

Отец: Рямо Анатолий Иванович

Мать: не указана

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