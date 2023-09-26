Мишкина Енчукова Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишкина Енчукова Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1988

Сын: Мишкин Алексей Германович

Отец ребёнка: Мишкин Герман Васильевич

Рождение ребёнка
16.04.?

Дочь: Шубина Мишкина Альбина Германовна

Отец ребёнка: Мишкин Герман Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишкин Герман Васильевич

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