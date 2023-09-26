Мишкина Енчукова Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1988
Сын: Мишкин Алексей Германович
Отец ребёнка: Мишкин Герман Васильевич
Рождение ребёнка
16.04.?
Дочь: Шубина Мишкина Альбина Германовна
Отец ребёнка: Мишкин Герман Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно