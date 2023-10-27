Сергеев Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.2014

Сын: Сергеев Максим Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.2022

Дочь: Сергеева Варвара Евгеньевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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