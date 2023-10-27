Сергеев Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.2014
Сын: Сергеев Максим Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.2022
Дочь: Сергеева Варвара Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности