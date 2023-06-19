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Стефан Прокофьевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.07.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1859 ст.

Отец: Прокофий Сидорович

Мать: Ирина Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
28.07.1859 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Спиридон Михайлов и девица Акилина Фомина.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
21.06.1881 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Марфы Дмитриевны.
Смерть
Неизвестно