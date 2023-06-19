Стефан Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1859 ст.
Отец: Прокофий Сидорович
Мать: Ирина Михайловна
Крещение
28.07.1859 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Спиридон Михайлов и девица Акилина Фомина.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Упоминание
21.06.1881 ст.
Крестный отец Марфы Дмитриевны.
Смерть
Неизвестно