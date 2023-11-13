Пряников Федор Михаилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1888
Дата смерти23.08.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1888
Рождение ребёнка
17.10.1907
Сын: Пряников Алексей Федорович
Мать ребёнка: Пряникова Мария Мокеевна
Рождение ребёнка
29.01.1909
Дочь: Пряникова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Пряникова Мария Мокеевна
Рождение ребёнка
08.08.1910
Дочь: Пряникова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Пряникова Мария Мокеевна
Рождение ребёнка
28.04.1914
Сын: Пряников Николай Федорович
Мать ребёнка: Пряникова Мария Мокеевна
Рождение ребёнка
03.07.1921
Мать ребёнка: Пряникова Мария Мокеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пряникова Мария Мокеевна
Смерть
23.08.1921