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Пряников Федор Михаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1888

Дата смерти

23.08.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1888

Отец: Пряников Михаил Никитич

Мать: Пряникова Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
17.10.1907

Сын: Пряников Алексей Федорович

Мать ребёнка: Пряникова Мария Мокеевна

Рождение ребёнка
29.01.1909

Дочь: Пряникова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Пряникова Мария Мокеевна

Рождение ребёнка
08.08.1910

Дочь: Пряникова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Пряникова Мария Мокеевна

Рождение ребёнка
28.04.1914

Сын: Пряников Николай Федорович

Мать ребёнка: Пряникова Мария Мокеевна

Рождение ребёнка
03.07.1921

Сын: Пряников Петр Федорович

Мать ребёнка: Пряникова Мария Мокеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пряникова Мария Мокеевна

Смерть
23.08.1921
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