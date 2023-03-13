Баженова Офимья Григрьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Баженовъ Андрей
Отец ребёнка: Баженовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Баженовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Баженовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Баженовъ Софронъ
Отец ребёнка: Баженовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Баженова Катерина
Отец ребёнка: Баженовъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.06.1789
Дочь: Баженова Ефросинья
Отец ребёнка: Баженовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баженовъ Иванъ