Баженова Офимья Григрьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова Офимья Григрьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Баженовъ Андрей

Отец ребёнка: Баженовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Баженовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Баженовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Баженовъ Софронъ

Отец ребёнка: Баженовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Баженова Катерина

Отец ребёнка: Баженовъ Иванъ

Рождение ребёнка
26.06.1789

Дочь: Баженова Ефросинья

Отец ребёнка: Баженовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженовъ Иванъ

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