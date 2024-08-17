Передня (--) Елизавета Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передня (--) Елизавета Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Передня Яков Иванович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Передня Фома Яковлевич

Отец ребёнка: Передня Яков Иванович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Передня Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Передня Яков Иванович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.10.1901

Сын: Передня Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Передня Яков Иванович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
30.08.1903

Сын: Передня Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Передня Яков Иванович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
03.11.1906

Дочь: Передня Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Передня Яков Иванович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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