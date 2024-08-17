Передня (--) Елизавета Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Передня Яков Иванович
Рождение ребёнка
До 1884
Отец ребёнка: Передня Яков Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1901
Сын: Передня Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Передня Яков Иванович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
30.08.1903
Сын: Передня Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Передня Яков Иванович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
03.11.1906
Дочь: Передня Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Передня Яков Иванович
Смерть
Неизвестно