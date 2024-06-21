Литвинов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения16.11.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1922
По числу родившихся - третий, по числу оставшихся в живых - второй. Заявление о рождении было сделано её отцом.
Место жительства
Около ?.03.1925
Красноярское, Сумська область
В записи о рождении (Литвиновой) Ольги Ивановны указано, что постоянным проживанием Ивана Захаровича является с. Красноярское.
Место жительства
После ?.03.1925
В записи о смерти (Литвиновой) Ольги Ивановны указано, что постоянным проживанием Ивана Захаровича является с. Очкино.
Смерть
Неизвестно