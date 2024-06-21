Литвинов Михаил Иванович 16.11.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвинов Михаил Иванович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

16.11.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1922

Отец: Литвинов Иван Захарович

Мать: Куцая-Литвинова Анна Никифоровна

Очкино, Сумська область
По числу родившихся - третий, по числу оставшихся в живых - второй. Заявление о рождении было сделано её отцом.
Место жительства
Около ?.03.1925
Красноярское, Сумська область
В записи о рождении (Литвиновой) Ольги Ивановны указано, что постоянным проживанием Ивана Захаровича является с. Красноярское.
Место жительства
После ?.03.1925
Очкино, Сумська область
В записи о смерти (Литвиновой) Ольги Ивановны указано, что постоянным проживанием Ивана Захаровича является с. Очкино.
Смерть
Неизвестно

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